Unna (ots) - In der Zeit von Freitagabend (06.07.2018) bis Sonntagmorgen (08.07.2018) haben Unbekannte sich Zugang zum Gelände eines Busunternehmens am Büddenberg verschafft. Sie hebelten ein Fenster zum Bürotrakt auf und stiegen in das Gebäude ein. In einem Büro fanden sie einen Tresor, den sie aufflexten und Bargeld daraus entwendeten.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell