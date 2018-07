POL-UN: Unna, 2 Verletzte nach Verkehrsunfall

59425 Unna (ots) - Am 08.07.2018, gegen 00.15 Uhr, befuhr eine 31-jährige aus Werl mit ihrem Mercedes die Friedrich-Ebert-Str. in Fahrtrichtung Viktoriastraße. Plötzlich sah sie einen von rechts aus der Unteren-Husemann-Straße kommenden BMW. Trotz Vollbremsung konnte sie einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der 50-jährige BMW Fahrer aus Bönen befuhr die Untere-Husemann-Straße in Fahrtrichtung Parkstraße. An der Unfallstelle fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, obwohl er hätte Vorfahrt achten müssen und fuhr gegen die rechte Seite des Mercedes. Dadurch wurde der, auf dem Beifahrersitz des Mercedes befindliche, 38-jährige Werler schwer verletzt. Die dahinter sitzende 17-jährige aus Werl wurde leicht verletzt. Beide Verletzte wurden zur weiteren Versorgung dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell