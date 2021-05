Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (18. Mai) befuhr um 14.33 Uhr ein 70-jähriger Lippstädter mit seinem Wagen die Straße Klusetor in Richtung Innenstadt. Nachdem er die Woldemei queren und seine Fahrt weiter in Richtung Innenstadt fortsetzen wollte, übersah er einen 28-jährigen Radfahrer aus Lippstadt, der berechtigterweise entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den rechten Radweg des Klusetores in Richtung Bahnhof befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Der Radfahrer fiel hin und verletzte sich leicht. Er wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

