Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Stopp-Schild missachtet

Lippstadt (ots)

Eine 42-jährige Lippstädterin befuhr am Montag (25. Januar), gegen 12.40 Uhr, mit ihrem Auto die Welserstraße in Richtung Hansastraße. Unter Missachtung des dortigen Stopp-Schildes wollte sie die Hansastraße queren und ihre Fahrt auf der Welserstraße fortsetzen. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr zu diesem Zeitpunkt die Hansastraße. Im Kreuzungsbereich Hansastraße/Welserstraße kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Autofahrerin durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Totalschaden der beiden Wagen auf 20.000 Euro. (reh)

