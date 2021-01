Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Geschäftseinbruch - Fenster aufgehebelt

Anröchte (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag (12. Januar), 12 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, in ein Geschäft an der Hauptstraße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Geschäftsräume und stahlen eine Spiegelreflexkamera, drei Objektive und Bargeld. Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

