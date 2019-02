Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Mit dem Stein die Scheibe eingeworfen

Welver (ots)

Ein unbekannter Täter drang am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 22.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der "Große Breite" ein. Um in das Gebäude zu gelangen warf er einen Stein durch die Fensterscheibe und konnte dieses so entriegeln. Anschließend öffnete er sämtliche Schränke und durchsuchte sie. Durch die Terrassentür verließ er dann wieder das Haus. Der Einbrecher entwendete Bargeld. Am Tatort ließ einen Vorschlaghammer zurück. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0292291000 zu melden. (reh)

