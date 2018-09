POL-SO: Soest - Polizist und Jägerken (Berichtigung: Es mus Septembernacht heißen - nicht August)

Soest (ots) - In der Nacht zum heutigen Donnerstag, um 01:20 Uhr, war der Polizeibeamte Daniel Mosch mit seiner Streifenpartnerin in der Soester Innenstadt unterwegs. In der Nähe des Marktplatzes trafen sie, in der ansonsten leeren und ruhigen Innenstadt, auf eine Gruppe von vier jungen Männern aus Marsberg. Diese waren auf der Suche nach der Soester Allerheiligenkirmes. Sie hatten in sozialen Netzwerken gelesen, dass diese vom 07.-11. stattfinden sollte. In Polizeiuniform kam die Identifikationsfigur der Soester Kirmes auch in einer Septembernacht zum Einsatz. Daniel Mosch erklärte den verblüften Männern das: - die Kirmes immer im November ist - es viel zu warm für die Kirmes sei und - die Kirmes niemals auf einem Dienstag stattfindet. Dankbar für die Erklärung, und enttäuscht die Fahrt nach Soest umsonst gemacht zu haben, traten die vier Sauerländer den Heimweg an. Sie versprachen jedoch im November erneut den Weg nach Soest anzutreten. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell