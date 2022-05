Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Kirche - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Am Mittwochvormittag (11.05.2022), zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, sind Unbekannte in eine Kirche in der Eichertstraße in Siegen-Eiserfeld eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchwühlten mehrere Schränke und versuchten, weitere verschlossene Behältnisse gewaltsam zu öffnen. Hierbei verwendeten sie Werkzeug, welches dem Kircheninventar angehörte. Die Unbekannten ließen zwei eigene Schraubendreher zurück. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271 / 7099 - 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell