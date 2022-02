Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte klauten Akkuschrauber aus Schule - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Zwischen Montagabend (07.02.2022) und Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in Räumlichkeiten in der Gesamtschule in Kreuztal eingebrochen.

Die Einbrecher durchtrennten zwei Vorhängeschlösser und verschafften sich Zugang zu Bunkerräumen. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke. Nach ersten Erkenntnissen klauten die Täter einen Akkuschrauber sowie die dazugehörigen Akkus und ein Ladegerät.

Hinweise zu den Einbrechern liegen derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell