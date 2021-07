Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Baucontainer -#polsiwi

Kreuztal (ots)

Einen sogenannten Ackerstampfer und ein Lasermessgerät haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Baucontainer auf dem Gelände des Kreuztaler Schulzentrums erbeutet. Die Eindringlinge brachen die Tür auf und gelangten so in das Containerinnere. Der Beute- und der Sachschaden betragen zusammen fast 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

