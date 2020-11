POL-SI: Einbruch in Kindertagesstätte - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Kindertagesstätte

Erndtebrück

Noch unbekannte Tatverdächtige sind am Mittwochabend (11.11.2020) gegen 22:15 Uhr in eine Kindertagesstätte in Erndtebrück eingebrochen.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen haben die Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und sind dadurch in die Räumlichkeiten der Kita gelangt. Nach dem fehlgeschlagenen Versuch, eine Tür aufzuhebeln, flüchteten sie.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich direkt an die Kriminalpolizei zu wenden unter der 0271 / 7099-0.

