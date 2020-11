POL-SI: Versuchter Einbruch in Geschäft - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Versuchter Einbruch in Geschäft

Siegen

Am Samstagabend (07.11.2020) hat ein noch unbekannter Tatverdächtiger versucht, in ein Ladenlokal in der Marburger Straße in Siegen einzubrechen.

Nach ersten Ermittlungen nahm der Tatverdächtige gegen 20:55 Uhr einen Pflasterstein, um das Schaufenster des Geschäfts zu brechen. Dies gelang jedoch nicht. Beim Eintreffen der Beamten war der unbekannte Tatverdächtige bereits geflohen. Zeugen beschrieben ihn wie folgt:

- ca. 1,70m - 1,80m groß - schwarzer Mund-Nasen-Schutz - schwarze Mütze - schwarze Haare mit einem kurzen Zopf - kaputte Jeans - Rucksack mit blauem Sticker

Hinweise zur Tat bitte direkt an die Kriminalpolizei in Siegen unter der Telefonnummer 0271 / 7099-0.

