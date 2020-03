Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisster 30-Jähriger in der Sieg aufgefunden - #polsiwi

Siegen / Betzdorf (ots)

Am heutigen Sonntag, 15.03.2020, gegen 16:00 Uhr, wurde durch Spaziergänger eine leblose Person in der Sieg gesichtet. Die Person befand sich unterhalb eines Brückenbauwerkes in der Nähe von Freusburg (Rheinland-Pfalz) und konnte durch die Feuerwehr Kirchen geborgen werden. Bei der Person handelt es sich um den vermissten 30-Jährigen aus Kirchen-Herkersdorf, nachdem seit dem 23.02.2020 gesucht wurde.

Der Mann war vermutlich in der Siegener Innenstadt in der Nacht in den Fluss Sieg gestürzt.

Weitere Presseauskünfte können im Moment nicht gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell