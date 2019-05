Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei hochwertige BMW entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wilnsdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vermutlich gegen 02:15 Uhr, wurden in Wilnsdorf gleich zwei hochwertige BMW entwendet. Tatorte waren die Straßen "Hohe Straße" und "In der Neuwiese". Die Besitzer eines blauen BMW X5 und eines weißen BMW X6 hatten ihre Fahrzeuge Dienstagabend abgestellt und am nächsten Morgen den Diebstahl bemerkt. Wert der Fahrzeuge insgesamt circa 145.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Wilnsdorf entgegen.

