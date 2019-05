Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Graffiti an der Fassade des Hit-Marktes - Aufmerksame Zeugen verständigten die Polizei

Bad Berleburg (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen einen Mann, wie dieser mit schwarzer Sprühfarbe die Fassade des Hit-Marktes in der Bahnhofstraße bemalte. Die Zeugen verständigten die Polizei und behielten den 27-jährigen Täter im Blick, als er versuchte, die Örtlichkeit zu verlassen. Noch auf dem Parkplatz des Hit-Marktes wurde der Sprayer von der Polizei gestellt. Ob der Mann für weitere Farbschmierereien in Frage kommt, werden die Ermittlungen der Kripo Bad Berleburg ergeben.

