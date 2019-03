Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflüchtiger hinterlässt 1.500,- Euro Schaden

Siegen-Geisweid (ots)

Am Donnerstag (28.03.2019) ist gegen 13:20 Uhr in der Geisweider Marktstraße ein Transporter von einem ebenfalls weißen Transporter mit Anhänger durch einen Unfall beschädigt worden. Der Fahrer des Gespanns fuhr weiter ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.500,- Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen weißen Transporter mit Anhänger machen können werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Siegen zu melden (0271-7099-0).

