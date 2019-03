Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtragsmeldung zur ots-Pressemeldung "Konzertierte Durchsuchungsaktion" vom 26.03.2019

Bild-Infos

Download

Raum Kreuztal (ots)

Die am frühen Dienstagmorgen durchgeführte gemeinsame Durchsuchungsaktion der Polizei, der Staatsanwaltschaft und verschiedener Fachbehörden des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie der Stadt Kreuztal ist beendet. Insgesamt wurden fünf Objekte von Einsatzkräften durchsucht. Dabei stießen die Ermittler auf zahlreiche Dokumente, die sie als Beweismittel sicherstellten. Bei 52 in den Objekten angetroffenen Personen führte die Polizei Identitätsfeststellungen durch. Darunter befanden sich 39 Menschen mit rumänischer und 13 mit deutscher Staatsangehörigkeit. Sieben Personen waren nicht ordnungsgemäß angemeldet. Der 53-jährige Verdächtige wurde in der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. An mehreren Objekten schritten die Bauaufsichtsbehörden wegen zum Teil baurechtlich erheblicher Mängel und das Ordnungsamt wegen diverser Ordnungswidrigkeiten ein. Die Ermittlungen und Auswertung der sichergestellten Beweismittel werden noch eine unbestimmbare Zeit in Anspruch nehmen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Meik Scholze

Telefon: 0271/7099-1112

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell