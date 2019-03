Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch - Polizei bittet um Hinweise

Siegen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Siegen-Gosenbach im Schachtweg einzudringen, lösten dabei jedoch einen Alarm aus und ergriffen sodann die Flucht. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell