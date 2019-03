Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: An Geldautomat zu schaffen gemacht - Polizei bittet um Hinweise

Hilchenbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag - gegen 03.20 Uhr - machten sich Unbekannte gewaltsam an einem in Hilchenbach "Am Preisterbach" im EKZ Gerber Park befindlichen Geldautomaten zu schaffen und richteten dabei erheblichen Sachschaden an. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag oder auch jüngsten Vergangenheit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des EKZ beobachtet haben, sich unter 02732-909-0 zu melden.

