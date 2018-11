POL-SI: Autofahrerin kracht auf Traktorgabel

Netphen (ots) - Eine 56-jährige Autofahrerin bemerkte am Mittwochabend in Netphen-Herzhausen einen erst kurz zuvor auf die L 728 eingebogenen und dann dort weiter fahrenden Traktor zu spät. Trotz noch eingeleiteter Vollbremsung fuhr die Frau mit ihrem Polo auf den Traktor bzw. die an diesem hinten angebrachte Ballengabel auf, wobei der PKW total beschädigt wurde. Die bei dem Unfall schwer verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 728 gesperrt werden.

