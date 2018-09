POL-SI: Unfall: Zwei Verletzte und 20000 Euro Schaden

Burbach-Lützeln (ots) - Am Mittwochmorgen (12.09.2018) um kurz nach 08:00 Uhr kam es auf der Landstraße 911 zwischen Lützeln und Siegerlandflughafen zu einem Frontalzusammenstoß. Eine 30-Jährige Frau war dort mit ihrem Clio in Richtung Siegerlandflughafen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie dabei aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und krachte in einen Geländewagen mit Anhänger. Durch die Wucht der Kollision landeten beide Fahrzeuge inklusive Hänger abseits der Straße im Graben. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 30-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Geländewagens wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus. Nach ersten Schätzungen belaufen sich die entstandenen Sachschäden auf rund 20000 Euro. Die Landstraße war für knappe drei Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell