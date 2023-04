POL-SU: Beim Abbiegen Fahrradfahrer erfasst

Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Freitag (14. April) wurde in eine Eisdiele an der Straße "Am Bürgerhaus" in Troisdorf eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen Donnerstag (13. April), 21:00 Uhr, und Freitag (14. April), 09:15 Uhr, mutmaßlich ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Im Anschluss hebelten sie eine Tür zum Büroraum auf und entwendeten einen Tresor, indem sich ein ...

