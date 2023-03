Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnmobil und PKW ausgebrannt

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag (21. März) kam es zu einem Fahrzeugbrand an der Porzer Straße in Troisdorf-Spich. Gegen 00:30 Uhr bemerkte ein Anwohner die in Flammen stehenden Fahrzeuge, ein Mercedes-SUV und ein Fiat Wohnmobil, die in der Einfahrt eines Wohnhauses standen. Der 55-jährige Zeuge lief daraufhin zu den Geschädigten und informierte sie über den Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden das anliegende Gartenhaus, Mülltonnen mit einer Überdachung und eine Jalousie des Hauses beschädigt.

Der Gesamtsachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 des Rhein-Sieg-Kreises haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. (Re)

