Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebin bei Ladendiebstahl erwischt

Siegburg (ots)

Am Montagnachmittag (07.11.2022) versuchte eine 52-jährige Henneferin mehrere Gegenstände aus einem Gartencenter zu entwenden. Die Dame betrat gegen 16:30 Uhr das Geschäft an der Hauptstraße in Siegburg Seligenthal. Als sie die Gegenstände aus dem Laden stehlen wollte, wurde sie dabei von einem Mitarbeiter beobachtet.

Der Zeuge konnte erkennen, wie die Diebin eine Tasche an den Zaun im Außenbereich hing und die Waren aus dem Laden in die Tasche steckte. Anschließend ließ sie die Tasche hängen und ging an die Kasse, wo sie einen Artikel von geringem Wert bezahlte. Danach verließ sie das Geschäft und ging zügig zu der mit Diebesgut vollgepackten Tasche, die sie dann vom Zaun entnahm. Als sie das Gelände verlassen wollte, wurde sie von einem Mitarbeiter daran gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die 52-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. (KS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell