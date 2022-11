POL-SU: Wohnmobil aufgebrochen - elektronische Geräte entwendet

Hennef (ots) - Am Samstagmittag (05. November) wurde in Hennef der Einbruch in ein Kirchengebäude entdeckt. Das Gebäude an der Burgstraße wurde am Vortag gegen 13.00 Uhr verschlossen verlassen. Am Samstag wollte der Hausmeister gegen 12.40 Uhr die Post in das Büro legen. Dabei bemerkte er den Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Büro ...

mehr