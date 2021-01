Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Am Freitag, 15. Januar, hat sich eine Verkehrsunfallflucht zwischen 9 und 11 Uhr in der Straße am Seewerngraben in Attendorn ereignet. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug vor einem Raumgestaltungsgeschäft geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug ihren Wagen am hinteren rechten Kotflügel beschädigt hatte. Der unbekannte Verursacher flüchtete anschließend, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Es entstand ein Schaden an dem Pkw im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell