POL-OE: Ladendieb randaliert im Verbrauchermarkt

Olpe (ots) - Einem Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes fiel am Montag gegen 21.15 Uhr ein Mann auf, der sich sehr auffällig verhielt. Dieser war zuvor mit einer Umhängetasche in eine Umkleidekabine gegangen. Als sich dieser nach Verlassen der Kabine durch den Mitarbeiter beobachtet fühlte, ließ er seine Tasche zurück. Bei einer späteren Überprüfung des Inhaltes stellten Mitarbeiter eine Hose ohne Etikett aus den Auslagen fest. An der Kasse bezahlte der Tatverdächtige schließlich ein Getränk und wurde hier vom Personal angesprochen. Daraufhin begann er zu randalieren und zu pöbeln, zudem griff er einen Sicherheitsbediensteten an. Dabei fielen ihm Socken, die offensichtlich aus dem Geschäft stammten, aus der Gesäßtasche. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten den stark alkoholisierten 36-jährigen Tatverdächtigen mit in das Polizeigewahrsam. Außerdem schrieben sie Anzeigen.

