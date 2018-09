POL-OE: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen

Wenden (ots) - Am Samstagabend gegen 23.45 Uhr stießen auf der L512 im Bereich der Autobahnabfahrt der A 4 zwei Fahrzeuge zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 20-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der A 4 kommend nach links in Richtung Gerlingen abzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem PKW von Gerlingen in Richtung Olpe. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision, bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro entstand. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass die Lichtzeichenanlage für ihre Richtung grün zeigte, so dass bisher die Frage nach dem Verursacher ungeklärt blieb. Die Polizei sucht einen unbeteiligten Fahrzeugführer. Dieser soll zum Zeitpunkt des Unfalls, vermutlich mit einem Geländewagen, an der Lichtzeichenanlage in Fahrtrichtung Gerlingen gestanden haben. Er wird genauso wie andere bisher nicht bekannte Zeugen gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

