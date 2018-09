POL-OE: Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten und einer verletzten Person

Attendorn (ots) - Auf der Straße "Am Zollstock" ereignete sich am Donnerstag gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Aufgrund eines Rückstaus mussten in Fahrtrichtung Bahnhof zwei Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt mit ihren Fahrzeugen anhalten. Dieses übersah ein 24-Jähriger aus Finnentrop und fuhr auf. Ein Verkehrsteilnehmer wurde leichtverletzt durch einen RTW in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell