POL-NE: Jugendliche stehlen Parfüm in Drogeriemarkt

Neuss (ots) - Am Sonntagnachmittag (29.05.), gegen 17:50 Uhr, kam es an der Kreuzung Theodor-Heuss-Platz / Salzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Ein 53-Jähriger war mit seinem BMW auf dem Theodor-Heuss-Platz in Richtung Düsseldorf unterwegs und fuhr einer 23-jährigen Frau aus Düsseldorf auf, die sich mit ihrem Mercedes vor dem Neusser befand und verkehrsbedingt in Höhe ...

