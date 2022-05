Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Baumarkt

Dormagen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (09.05.), gegen kurz vor 05:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt an der Kieler Straße. Unbekannte hatten einen Zaun überklettert und im Bereich des Gartencenters eine Schiebetür überwunden. Danach stemmten sie mit dem vorhandenen Werkzeug eine Wand auf und öffneten gewaltsam einen Tresor. Was die Täter erbeuteten, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

