Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo sucht mit Beschreibung nach Fahrraddieben

Dormagen (ots)

Am späten Freitagabend (03.09.) wurde die Polizei von einer Anwohnerin an der Knechtstedener Straße informiert, dass zwei Unbekannte sich an den Fahrrädern am Vorplatz des Bahnhofes zu schaffen machten. Gegen 22:50 Uhr beobachtete die Dormagenerin zwei Männer, die mehrere Räder anhoben. Anschließend öffnete einer der Beiden gewaltsam das Schloss eines schwarzen Fahrrads und fuhr mit dem gestohlenen Zweirad in Richtung Heesenstraße.

Nach Angaben der Zeugin trug er einen schwarzen Pullover, eine lange schwarze Hose und schwarze Schuhe. Sein Komplize trug ein schwarzes T-Shirt, ebenfalls schwarze Schuhe und eine kurze, dunkle Hose mit weißen Streifen.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Beamten fanden im angrenzenden Gebüsch des Tatortes ein aufgebrochenes Schloss, welches nach Angaben der Zeugin vom gestohlenen Fahrrad stammte.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrads oder auf die Identität der Täter geben können, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit dem Kommissariat 25 in Dormagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell