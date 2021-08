Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte rauben Geldbörse - Polizei sucht mit Beschreibung nach Jugendlichen

Neuss (ots)

Am Samstag (31.07.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Raub an der Straße "Hamtorwall". Kinder teilten den Beamten mit, dass sie, gegen 18:30 Uhr, von vier Jugendlichen bedroht worden sein. Einer der Unbekannten durchsuchte die Hosentaschen eines Kindes und entwendete das Portmonee mit Bargeld. Danach lief das Quartett in Richtung Haltestelle davon.

Die Kinder beschreiben die vier männlichen Unbekannten wie folgt: Alle im Alter zwischen 16 und 18 Jahren, dunkle kurze Haare und gebräunter Teint. Die Unbekannten trugen eine Eisenstange mit sich.

Einer der Verdächtigen soll etwa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur sein. Er trug ein weißes Langarmshirt mit einem darauf abgebildeten Tigerkopf in schwarz-orange sowie eine zerrissene, blaue Jeanshose.

Der zweite Täter soll etwa 175 Zentimeter groß gewesen und ebenfalls schlank sein. Er trug ein T-Shirt mit einer Aufschrift in weiß-orange und eine blaue, lange Jeanshose.

Der dritte Verdächtige war circa 175 Zentimeter groß und auch schlank. Er trug einen schwarz-weißen Trainingsanzug. Die Jogginghose war schwarz mit weißen Streifen, die Trainingsjacke hatte schwarze Arme und das Oberkörper- und Bauchteil war weiß. Er trug eine schwarze Umhängetasche mit sich. Der vierte Täter war circa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er trug eine schwarze Kappe.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer die Tatverdächtigen beobachtet hat oder Hinweise zur Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell