Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kind verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Neuss-Gnadental (ots)

Am Dienstagmorgen (05.11.) wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Neuss-Gnadental schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 10-Jährige, gegen 07:30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Haselweg befahren. Im Einmündungsbereich zum Berghäuschensweg kollidierte er mit einem VW Polo, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell