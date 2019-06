Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuer auf Firmengelände - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Dormagen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (18.06.), gegen 04:00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand an der Düsseldorfer Straße in Dormagen-St.Peter. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannten hinter der Lagerhalle eines Transportunternehmens zwei Kleintransporter, ein PKW, sowie diverse Reifen und Paletten. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde ein Sattelschlepper in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. Zeugen die verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Ortsteiles St.Peter gemacht haben, werden gebeten, die Polizei unter Telefon 02131 3000 zu informieren.

