Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vier Einbrüche in einer Nacht - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Holzheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch (12.06.) auf Donnerstag (13.06.) waren Einbrecher im Neusser Ortsteil Holzheim aktiv. Gleich vier Tatorte registrierte die Polizei am darauffolgenden Tag.

So manipulierten Unbekannte am Schloss einer gewerblich genutzten Lagerhalle, am Ludgerusring und gelangten so auch in die dort befindlichen Büroräume. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem Werkzeuge. In unmittelbarer Nähe, ebenfalls am Ludgerusring, war auch ein Kindergarten Ziel der Einbrecher. Sie öffneten gewaltsam Türen und Schränke und stahlen eine geringe Bargeldsumme. Auch an der Kieselstraße gelangten Diebe in ein Firmengebäude und stahlen hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen, die sie offenbar über eine rückwärtige Mauer und die dortige Hofanlage abtransportierten.

Ein weiterer Firmeneinbruch wurde der Polizei an der Ziegeleistraße gemeldet. Hier hatten Täter ebenfalls gewaltsam eine Tür geöffnet und Werkzeuge gestohlen.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und nahm die Ermittlungen auf. Die Kripo sucht Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und unter der Telefonnummer 02131 300-0 Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können.

Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Einbrüchen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell