Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mountainbike sichergestellt - Eigentümer gesucht (Abbildung in der Anlage)

Neuss (ots)

Bereits am Mittwoch (15.05.) entschloss sich eine Motorradstreife am Europadamm, einen verdächtigen Fahrradfahrer zu kontrollieren. Als dieser die Absicht der Streife erkannte, trat er zunächst in die Pedale. Auf einem Trampelpfad, neben der Hammer Landstraße, ließ er das Bike fallen und sprintete zu Fuß weiter. Im Rahmen der Fahndung konnte der 23-Jährige gestellt werden. Zur Herkunft des Fahrrades schwieg er sich aus. Es besteht der Verdacht, dass es sich bei dem sichergestellten Drahtesel um Diebesgut handeln könnte. Bislang konnte nicht geklärt werden, wem das vollgefederte silberne Mountainbike der Marke "Torrek" gehört.

Hinweise auf die Herkunft des Rades nimmt das Kommissariat 21 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

