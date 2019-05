Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorroller Piaggio im Neusser Stadionviertel gestohlen

Neuss (ots)

Am Samstagmorgen (18.05.), in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, stahlen unbekannte Diebe einen weißen Piaggio Roller. Der knapp zwei Jahre alte Scooter war zur Tatzeit auf dem Motorradparkplatz eines Krankenhauses im Neusser Stadionviertel an der Preußenstraße abgestellt. Der Roller vom Typ "Energie Power" war mit dem grünen Versicherungskennzeichen 392KTD ausgestattet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131/3000 entgegen.

