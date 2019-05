Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: BMW Active Tourer gestohlen

Meerbusch (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochabend (15.05.), 22:00 Uhr, und Donnerstagmorgen (16.05.), 07:00 Uhr, stahlen unbekannte Autodiebe in Meerbusch einen BMW Active Tourer.

Der weiße Wagen aus der 2er Serie stand zur Tatzeit in einer Garageneinfahrt an der Straße "Am Sportplatz" in Osterath.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Vans nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131-3000 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell