Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Grauer BMW X6 gestohlen

Neuss (ots)

Am späten Montagabend (13.05.) stahlen unbekannte Diebe in Neuss-Grefrath einen grauen BMW X6 mit den amtlichen Kennzeichen SU-AH 4589. Die Geländelimousine war in einer Garageneinfahrt am Mergelsweg abgestellt. Bei der Polizei meldete sich eine Zeugin, die angab, gegen 23:00 Uhr, einen Mann gesehen zu haben, der in den Wagen eingestiegen und über die Vockrather Straße zügig davongefahren sei. Eine Fahndung nach der Geländelimousine verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder auf den Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

