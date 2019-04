Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Navidiebe gestellt - Polizei ermittelt gegen Duo

Grevenbroich (ots)

Der Hinweis eines aufmerksamen Grevenbroicher führte am frühen Mittwochmorgen (24.04.) zur vorläufigen Festnahme zweier tatverdächtiger Autoknacker.

Der Zeuge bemerkte, gegen 04:10 Uhr, zwei bis dato Unbekannte, die sich an einer Signallampe eines Baugerüstes an der Richard-Wagner-Straße zu schaffen machten. Als er beide auf ihr Tun ansprach, kam es zu einer handfesten Rangelei. Anschließend gelang es dem Duo, - ohne Leuchte - in Richtung "Am Rittergut" zu entkommen. Der Zeuge informierte die Polizei, die die beiden 19 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen nahe des Ostwalls stellen konnte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten in einem Rucksack und einer Bauchtasche, neben diversen Dokumenten und Werkzeugen, auch drei mobile Navigationsgeräte sicher. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, stammten zwei der sichergestellten Navis aus geknackten Autos, die im Bereich der Töpfer- und Feilenhauerstraße abgestellt waren.

Das tatverdächtige Duo, bei dem die Polizisten zudem etwas Amphetamin sicherstellten, wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Männer für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Betracht kommen.

