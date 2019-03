Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: "Hallo, weißt Du wer hier ist?" - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Am Dienstag (26.03.) kam es in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Kaarst vermehrt zu Anrufen mit betrügerischen Absichten. Die Unbekannten vermittelten den älteren Personen, aus ihrem Verwandten- beziehungsweise Bekanntenkreis zu stammen und sich derzeit in einer finanziellen Notlage zu befinden.

In einem Fall in Meerbusch erzählte eine angebliche Bekannte, dass sie Zahlungsschwierigkeiten bei notariellen Angelegenheiten habe und kündigte an, den benötigten Geldbetrag abholen zu wollen. Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich auch in Kaarst zu.

Bei mehreren Senioren aus dem Bereich Jüchen behauptete die unbekannte Person am anderen Ende der Telefonleitung, ihre Enkelin zu sein. Sie schilderte, dass sie ein verlockendes Immobilienangebot bekommen habe und kurzfristig Bargeld für die Abwicklung des Kaufvertrages benötige. In Korschenbroich rief die angebliche Tochter eines über 60-Jährigen an. Sie gab an, in einer Notlage zu sein und Geld zu benötigen. Die Unbekannten scheiterten, in allen Fällen, an den vorbildlichen Reaktionen der angerufenen Seniorinnen und Senioren. Diese schöpften schnell Verdacht und legten auf, ohne auf die Geldforderungen einzugehen. Anschließend setzten sie sich mit ihren wahren Verwandten in Verbindung und informierten die Polizei.

Die Betrüger beherrschen mehrere Maschen, um die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen. Neben dem "Enkeltrick", bei dem sich die Anrufer als Verwandter oder alter Bekannter ausgeben, welcher sich in einer finanziellen Notlage befindet, gibt es noch weitere Vorgehensweisen der Trickanrufer. Sie geben sich beispielsweise als Polizeibeamte aus und berichten von einer Einbrecherbande im Wohnviertel des Betroffenen. Der falsche Polizist erkundigt sich daraufhin, nach dem Aufbewahrungsort von Wertgegenständen und bietet an, diese vermeintlich sicher in Verwahrung zu nehmen. Tipp: Machen Sie sich bewusst, dass Sie keine persönlichen Daten, wie familiäre oder finanzielle Verhältnisse am Telefon weitergeben. Händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen aus. Bleiben Sie misstrauisch und zögern Sie nicht, aktuelle Vorkommnisse dieser Art bei der Polizei zu melden (Telefon 02131 300-0).

