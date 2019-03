Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gaststätteneinbrüche, Autoaufbrüche, Roller- und Fahrraddiebstahl - 22-jähriger Tatverdächtiger in U-Haft

Jüchen/Grevenbroich (ots)

In unserer Pressemeldung vom 28.01.2019 - 15:17 Uhr - berichteten wir über einen Einbruch in ein Restaurant an der Straße "In den Weiden" in Jüchen. In diesem Zusammenhang stahl der Täter einen weißen Fiat Scudo, der nun sichergestellt werden konnte. Ein 22-Jähriger ist bei den Ermittlungen ins Visier der Fahnder geraten. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen und eine erfolgreiche Spurenauswertung führten die Beamten auf die Spur des polizeibekannten 22-Jährigen. Mitte Februar standen die Ordnungshüter an der Wohnungstür des überraschten Mannes in Jüchen und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Ermittler des Grevenbroicher Fachkommissariats gehen mittlerweile von weiteren Straftaten in den vergangenen Monaten aus, die dem jungen Mann zur Last gelegt werden können.

Dazu zählen mindestens drei Einbruchsdiebstähle. Der Verdächtige soll Januar 2019 in Jüchen in ein Restaurant an der Straße "In den Weiden" sowie in eine Gaststätte an der Wilhelmstraße eingebrochen sein, wo er Zigaretten und Bargeld entwendet haben soll. Ein weiterer Einbruch könnte auf das Konto des Jücheners gehen - er soll im Januar 2019 in einen Betrieb für Autoteile in Grevenbroich "Am Hammerwerk" eingestiegen sein.

Des Weiteren steht der 22-Jährige in Verdacht, in Grevenbroich zwei Mountainbikes und im November 2018 einen Motorroller aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Feilenhauerstraße gestohlen zu haben. Auch ermitteln die Beamten gegen den Tatverdächtigen wegen dreier Autoaufbrüche in Grevenbroich-Wevelinghoven (Ende November 2018) und aufgrund eines räuberischen Diebstahls.

Der Verdächtige hat inzwischen ein Geständnis abgelegt. Offensichtlich hat er Diebstähle begangen, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Ein Haftrichter schickte ihn zwischenzeitlich (auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach) in Untersuchungshaft. Ob er noch für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Betracht kommt, werden die andauernden Ermittlungen ergeben.

Den in Jüchen gestohlenen Fiat Scudo Kleintransporter entdeckten Spaziergänger zwischenzeitlich am Freitagnachmittag, dem 22.03.2019, im Bereich der Bismarckstraße. Der Wagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

