Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Korrektur - Mobile Wache unterwegs im Rhein-Kreis Neuss - geänderte Standzeiten der Mobilen Wache

Neuss (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 22.03.2019, 07:10 Uhr, über den Stopp der Mobilen Wache des Rhein-Kreises Neuss in Neuss-Weckhoven, am Ladenzentrum an der Otto-Wels-Straße.

Die aktuellen Standzeiten haben sich wie folgt geändert: Mittwoch, 27.03.2019, 10 Uhr bis 13 Uhr

Weitere Informationen zum Fahrplan der Mobilen Wache finden Sie auch im Internet unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/mobile-wache-der-polizei-unterwegs-im-rhein-kreis-neuss

