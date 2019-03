Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann verhält sich auffällig und läuft auf die Straße - Verwirrter in eine Fachklinik eingewiesen

Neuss (ots)

Am Samstagabend (23.03.), gegen 18:35 Uhr, informierte eine Autofahrerin über Notruf die Polizei, weil ein zunächst unbekannter Mann im Bereich der Weberstraße auf die Fahrbahn laufen soll. Gleichzeitig trat er gegen den Wagen der Anruferin. Ordnungshüter konnten den offenbar verwirrten Verdächtigen wenig später am Konrad-Adenauer-Ring stellen und in Gewahrsam nehmen.

Das auffällige Verhalten des 33-jährigen Mannes führte dazu, dass er nach entsprechender Untersuchung durch einen Arzt und in Absprache mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

