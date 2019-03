Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Dieb hinterließ Tasche samt Beute - Polizei sucht ungepflegt aussehenden Radfahrer

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.03.), gegen 15:45 Uhr, ertappte ein Mitarbeiter der katholischen Pfarrgemeinde am Jakobusplatz in Neukirchen einen unbekannten Mann beim Diebstahl. Dieser hatte zuvor versucht, aus der Sakristei mehrere Kerzenständer mitgehen zu lassen. Nachdem er diese in seine Tragetasche gepackt hatte, wurde er vom Zeugen erwischt und auf sein Tun angesprochen. Der Aufforderung des Angestellten, ihn in das Pfarrbüro zu begleiten, kam der vermeintliche Dieb auch zunächst nach. Dann jedoch nutzte er einen günstigen Moment und verschwand -ohne Tasche und Beute- auf einem blauen Fahrrad in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige, der insgesamt einen ungepflegten Eindruck machte, konnte folgendermaßen beschrieben werden: zwischen 40 und 45 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, grauer strähniger Vollbart und dunkle lichte Haare, bekleidet mit einer schwarzen "Arbeitshose". Hinweise auf den Tatverdächtigen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich unter der Telefonnummer 0213 300-0.

