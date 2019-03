Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in das Büro eines Altenheimes

Neuss (ots)

In der Nacht zum Freitag (22.03.), gegen 02:40 Uhr, erhielt die Polizei über einen Sicherheitsdienst Kenntnis von einem Einbruch in das Büro eines Altenheimes auf der Gnadentaler Allee. Unbekannte hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt, wodurch die Alarmanlage auslöste. Anschließend durchsuchten sie Teile des Mobiliars. Was ihnen als Beute in die Hände fiel, ist bislang noch unbekannt. Eine Fahndung der Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 zu informieren.

