Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte beschädigen 17 Autos

Neuss/Kaarst (ots)

In der Nacht zum Sonntag (03.03.) beschädigten Unbekannte im Verlauf der Neusser Straße (Kaarst) und der Kaarster Straße (Neuss) mehrere Fahrzeuge. Bisher liegen der Polizei aus dieser Nacht 12 Strafanzeigen vor. An den Autos waren die Außenspiegel abgebrochen. In der Nacht zuvor, also auf Samstag (02.03.), beschädigten Unbekannte die Außenspiegel an mindestens fünf geparkten Autos auf der Kleinsiepstraße in Kaarst. Die Kriminalpolizei erbittet Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 02131 300-0.

