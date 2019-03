Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Raub - Polizei nimmt 15-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Raub, der sich in der Nacht zu Samstag (2.3.) an der Kaarster Straße zutrug.

Ein 18-jähriger Neusser gab an, zu Fuß auf der Kaarster Straße in Neuss unterwegs gewesen zu sein, als er, in Höhe der Bushaltestelle "Backes", von zwei männlichen Personen angesprochen wurde. In der Folge hätten die Unbekannten versucht, sein Portemonnaie zu stehlen. Sie hätten ihn geschlagen und getreten sowie unter Vorhalt von Waffen zur Herausgabe seines Smartphones gezwungen. Als sich Zeugen des Vorfalls einmischten flüchtete das Duo vom Tatort.

Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei, nach kurzer fußläufiger Verfolgung, einen Verdächtigen fest. In unmittelbarer Nähe zum Festnahmeort fanden die Beamten auch das geraubte Handy des 18-Jährigen. Der tatverdächtige 15-jährige Neusser musste die Polizisten zur Wache begleiten. Da er offenbar alkoholisiert war, wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen der Kripo und die Fahndung nach dem namentlich bekannten Komplizen dauern an. Der verletzte 18-Jährige konnte nach medizinischer Versorgung das Krankenhaus bereits in der gleichen Nacht wieder verlassen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell