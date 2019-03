Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt Verdächtigen - 18-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Neuss (ots)

Am Donnerstag (28.02.), gegen 16 Uhr, bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen verdächtigen Mann am Marienkirchplatz. Als dieser die Polizisten als solche erkannte, flüchtete er mit seinem Fahrrad. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß stellten die Beamten den Flüchtigen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 18-Jährigen, der momentan ohne festen Wohnsitz ist, fanden die Ermittler mehrere Tütchen Marihuana. Zusätzlich stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen einer Jugendstrafe des Amtsgerichtes Heinsberg vorlag. Der Verdächtige war bereits in der Vergangenheit mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Der 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

